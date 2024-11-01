edición general
¿Por qué las víctimas de acoso digital se convierten en acosadores?

Una de las hipótesis es que la víctima, sintiéndose impotente y frustrada, puede ver en la agresión una forma de venganza o un intento de recuperar el poder y el estatus que le fue arrebatado. El estrés y el dolor derivados de la victimización pueden llevar a una interpretación hostil de otras interacciones sociales, lo que a su vez puede desencadenar una conducta agresiva, incluso si no se dirige hacia el acosador original.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Digital y no digital. Esto es común en el fenómeno del bullying. Bully-victim parece que se llama.
