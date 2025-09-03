Víctimas de los abusos de Epstein exigen al Congreso la publicación de todos los archivos del caso

Las supervivientes están creando una lista con los agresores y dicen que el pederasta presumía de ser amigo de Trump. Víctimas de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein han hablado este miércoles públicamente por primera vez para pedir al Congreso y a Donald Trump que aprueben la ley que haga públicos todos los documentos. En una emotiva rueda de prensa frente al Capitolio, en Washington D. C., varias mujeres contaron cómo cuando eran adolescentes fueron reclutadas por el pederasta y su exnovia Ghislaine Maxwell, y sufrieron agresiones físicas