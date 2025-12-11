La víctima de Bellcaire fingió estar muerta para evitar que su pareja la acabara matando

La vecina de Bellcaire d'Empordà (Girona), de 29 años, que estuvo a punto de morir a manos de su pareja la madrugada del 3 de abril de 2024 y que sufrió amnesia postraumática, ha comenzado a recobrar la memoria y ha declarado que "fingió estar muerta" para evitar que la matara, según fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron cuando Alex B.G., en trámites de separación de la mujer, con la que tenían un niño de cinco años, se personó en casa de la víctima, donde apuñaló mortalmente al pequeño e hirió de gravedad a la mujer.