La víctima de Bellcaire fingió estar muerta para evitar que su pareja la acabara matando

La vecina de Bellcaire d'Empordà (Girona), de 29 años, que estuvo a punto de morir a manos de su pareja la madrugada del 3 de abril de 2024 y que sufrió amnesia postraumática, ha comenzado a recobrar la memoria y ha declarado que "fingió estar muerta" para evitar que la matara, según fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron cuando Alex B.G., en trámites de separación de la mujer, con la que tenían un niño de cinco años, se personó en casa de la víctima, donde apuñaló mortalmente al pequeño e hirió de gravedad a la mujer.
| etiquetas: bellcaire , violencia vicaria , violencia de género , muerta
Se me ocurre tatuarle la frase en la frente "Apuñalé a mi hijo de 5 años" y meterlo en chirona de por vida, rotándolo por todas las cárceles del país por si los otros reclusos se empiezan a cansar de follárselo todos los días.
Yo no apoyo al PP, pero hay cosas en las que puedo estar de acuerdo y una de ellas es en la implantación de la revisable para este tipo de gente. Eso sí, yo no la hubiera hecho revisable, les encierro y tiro la llave al mar, lo revisaremos cuando encontremos la llave.