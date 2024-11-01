Víctima de abusos sexuales, expulsada del escenario de la manifestación "Protejamos a nuestra mujeres" por decir que su agresor era blanco [Ing]

En una manifestación llamada «Protejamos a nuestras mujeres», organizada por la derecha, una mujer británica reveló que sus violadores eran blancos, no inmigrantes, y la multitud la abucheó. La reacción puso de manifiesto la falsedad de la supuesta defensa de las mujeres por parte de los conservadores: una obsesión con el mito del «violador inmigrante» tan implícita que se rechaza la verdad misma cuando no encaja en la narrativa. Sin embargo, los datos son claros: su afirmación se ajusta a la realidad.