edición general
27 meneos
27 clics
Víctima de abusos sexuales, expulsada del escenario de la manifestación "Protejamos a nuestra mujeres" por decir que su agresor era blanco [Ing]

Víctima de abusos sexuales, expulsada del escenario de la manifestación "Protejamos a nuestra mujeres" por decir que su agresor era blanco [Ing]

En una manifestación llamada «Protejamos a nuestras mujeres», organizada por la derecha, una mujer británica reveló que sus violadores eran blancos, no inmigrantes, y la multitud la abucheó. La reacción puso de manifiesto la falsedad de la supuesta defensa de las mujeres por parte de los conservadores: una obsesión con el mito del «violador inmigrante» tan implícita que se rechaza la verdad misma cuando no encaja en la narrativa. Sin embargo, los datos son claros: su afirmación se ajusta a la realidad.

| etiquetas: racismo , xenofobia , supremacismo , ultraderecha , reino , unido , uk
22 5 1 K 277 actualidad
5 comentarios
22 5 1 K 277 actualidad
JanSmite #1 JanSmite *
Es lo que tienen los fascistas: que un dato auténtico no les joda la narrativa… :palm: :-P
4 K 63
cocolisto #4 cocolisto
Si es que ya el enunciado te describe el tipo de gentuza que lo suscribe :"Protejamos a nuestras mujeres". Lo que tenéis que proteger son vuestras meninges.
0 K 20
unlugar #3 unlugar
Por un momento creí que el lema "Protejamos a nuestras mujeres" venía a cuento de que se iban a recluir en una comuna exclusiva para machos facha (famacha. TM) y las iban a dejar solas y tranquilas.
0 K 10
azathothruna #5 azathothruna
Los colonizadores inventaron el fascismo
0 K 10
#2 lordban
Obviamente es una infiltrada intentando reventar el acto, no la echan por decir que su violador fuera blanco, la echan porque se pone a insultar a los manifestantes porque sí.
1 K -7

menéame