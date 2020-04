La vicepresidenta Ribera, a los hosteleros: "El que no se sienta cómodo, que no abra"

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que en el plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma "no se impone nada a nadie". "El que no se sienta cómodo, que no abra", ha dicho en referencia a los hosteleros en una entrevista en Radio Nacional, donde ha insistido en que en lo relativo a los requisitos para reabrir hoteles, cafeterías y restaurantes.