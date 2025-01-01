edición general
Multimillonarios estadounidenses crearon un grupo de WhatsApp para "cambiar la narrativa de Israel" [ENG]

Multimillonarios crearon un grupo de WhatsApp para moldear la opinión pública sobre Israel y Gaza e instó al alcalde de la ciudad de Nueva York a utilizar a la policía para dispersar una protesta pro palestina en la Universidad de Columbia. En el grupo se encontraban el director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, el director ejecutivo y fundador de Dell, Michael Dell, y Joshua Kushner, financiero y hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Los miembros del grupo también trabajaron con el gobierno israelí para proyectar una película

ur_quan_master #2 ur_quan_master
No sabía que el fundador de Dell fuese un HP.
capitan__nemo #3 capitan__nemo
El grupo de whatsapp de la manada del genocidio.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 van a tratar de cambiar la percepción de que el sionismo hoy por hoy se comporta como el nazismo usando estrategias de propaganda nazi. :roll:
themarquesito #1 themarquesito *
No me sorprende ni un poquito ver que están en el ajo los Kushner.

#0 Yo pondría "narrativa sobre Israel" más que "narrativa de Israel".
