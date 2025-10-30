Vicente Nicolau, restaurador, sobre el margen en hostelería: "Compras una hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14"

Cuenta que en 2013-2014 gestionaba una hamburguesería en el Paseo Marítimo mallorquín y "el margen era brutal. 3-4 mil euros semanales limpios cada socio". El margen en hamburguesas puede alcanzar el 45 %, frente al 25 % de un restaurante tradicional. "Tú compras la hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14", resume dando una idea de las cifras que se manejan en este tipo de conceptos.