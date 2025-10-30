Vicente Nicolau, restaurador, sobre el margen en hostelería: "Compras una hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14"

Cuenta que en 2013-2014 gestionaba una hamburguesería en el Paseo Marítimo mallorquín y "el margen era brutal. 3-4 mil euros semanales limpios cada socio". El margen en hamburguesas puede alcanzar el 45 %, frente al 25 % de un restaurante tradicional. "Tú compras la hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14", resume dando una idea de las cifras que se manejan en este tipo de conceptos.
| etiquetas: restaurante , comida , hamburguesa
Hamburguesas cutres por cierto.
Si es que el que no vive del cuento es porque no quiere ...
Algo que les jode muchísimo es cuando les das con los datos en la cara, para eso, la mejor herramienta es el llamado Observatorio de Márgenes, que los deja retratado como lo que son , una puta pandilla de codiciosos que no dudan en joder al tejido social español, eso sí, portan con orgullo su banderita en la muñeca, y si pueden, evitan pagar impuestos.
A que esperas?
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
En tu caso no es que sea habitual, es que es ya costumbre. Te la pela todo.
¿Te pagan comisión por visita?
Por otra parte, ¿quien paga el 50% de los beneficios de un negocio? Nadie.