Vicente Nicolau, restaurador, sobre el margen en hostelería: "Compras una hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14"

Cuenta que en 2013-2014 gestionaba una hamburguesería en el Paseo Marítimo mallorquín y "el margen era brutal. 3-4 mil euros semanales limpios cada socio". El margen en hamburguesas puede alcanzar el 45 %, frente al 25 % de un restaurante tradicional. "Tú compras la hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14", resume dando una idea de las cifras que se manejan en este tipo de conceptos.

17 comentarios
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
3000 y 4000 euros semanales para cada socio y el trabajador 1500. Es decir ellos pueden ganar 12.000 al mes y tú no tienes ni para alquilar una casa en Mallorca.
7 K 100
Tarod #3 Tarod *
#1 pues ya sabes. Que se monten su hamburguesería
Hamburguesas cutres por cierto.
3 K 50
#15 chavi
#3 Mejor invertir 100 millones en bonos del estado.

Si es que el que no vive del cuento es porque no quiere ...
1 K 29
Olepoint #12 Olepoint
#1 Se llama codicia, y es lo que la CEOE y muchos "empresaurios" de este país no quieres que sepas.

Algo que les jode muchísimo es cuando les das con los datos en la cara, para eso, la mejor herramienta es el llamado Observatorio de Márgenes, que los deja retratado como lo que son , una puta pandilla de codiciosos que no dudan en joder al tejido social español, eso sí, portan con orgullo su banderita en la muñeca, y si pueden, evitan pagar impuestos.
1 K 17
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Otro que desaprovechar la oportunidad y no monta su propia hamburgueseria.
A que esperas?
0 K 18
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
Y luego declaras 1 tercio del negocio, y vas a Andorra con 10.000 en metálico cada persona en el coche.
1 K 30
Fisionboy #2 Fisionboy
Pero esto... tiene que venir un señor a contarlo? Está claro que lo de las hamburguesas "gourmet" se nos fue de las manos hace mucho.
1 K 23
emmett_brown #11 emmett_brown *
#10 Le da igual, sabe que le compensa. Si va acorde con la línea editorial de Mnm, la gente hace la vista gorda y muchas veces llega a portada.
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#10 te pagan por perseguirme? porque vaya tela jajaja tremenda mision
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 Pero si tu también haces spam, tienes varios envíos de youtube recientes que dices jajaja
0 K 20
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Cuenta bien. El último está descartado.
En tu caso no es que sea habitual, es que es ya costumbre. Te la pela todo.
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#6 tu misión en la vida es mirar si he hecho dos envios del mismo medio en 5 envios? no me acuerdo ni yo, pero tú te lo sabes ajajaja memeo
0 K 20
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Pero si son los dos últimos, y los anteriores, de levante-emv, soul of cantarous. Ya ves qué esfuerzo contable hay que hacer.

¿Te pagan comisión por visita?
0 K 12
Connect #7 Connect
Más beneficios, más impuestos. Está muy bien. De esos 11 euros de beneficio por hamburguesa, 5,5 euros son para nosotros, para nuestras carreteras, hospitales, servicios, funcionarios, etc... Gente como esta es la que se necesita. Su mitad es nuestra :-)
0 K 12
#14 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Más beneficios declarados...

Por otra parte, ¿quien paga el 50% de los beneficios de un negocio? o_o Nadie.
2 K 41
#9 Suikoden
Uy, que el "empleado tiene su día libre y yo no".
0 K 9

