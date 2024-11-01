Un viaje de Tokio a Madrid  

Tras la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea prohibió a los aviones rusos sobrevolar su espacio aéreo2. Como respuesta, el 28 de marzo Rusia aplicó la misma restricción a las aerolíneas europeas, provocando que los viajes de Europa a Japón ya no pudieran seguir el camino más corto. El pasado 16 de octubre viajé de nuevo a Tokio, así que pude experimentar de primera mano las implicaciones de las restricciones aéreas. El trayecto de ida tuvo que evitar por completo Rusia,