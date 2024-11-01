El viaje de la obra que Londres reclama a este municipio de Castilla y León tras ser robada en el siglo XIX

El Victoria & Albert Museum de Londres ha reclamado la vuelta a la capital inglesa de una custodia que fue robada a finales del siglo XIX de la Colegiata de Toro y que regresó a ese templo hace veinte años como un préstamo que hacía el museo británico en el que acabó la obra de orfebrería del siglo XVI. Fue robada el 25 de noviembre de 1890 junto a otros objetos sacros de valor. Pasó por manos de coleccionistas privados internacionales, fue subastada en Suiza y finalmente la compró el coleccionista inglés Walter Hildburgh, que la donó al Museo.