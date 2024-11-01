El viaje de Juan Carlos a Argentina en 1978

El 26 de noviembre de 1978 los reyes de España visitaron Argentina en plena dictadura militar con Jorge Videla al frente de la Junta Militar. Aquella visita fue muy provechosa desde el punto de vista económico, pero generó una intensa polémica en la España que caminaba hacia la democracia, a punto de aprobar en referéndum su Constitución. El PSOE registró en el Congreso una moción contra este viaje, reclamando la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que no vio reparo alguno a la visita, respaldado desde Alianza