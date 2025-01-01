edición general
Viaja a Ibiza en pleno julio y flipa con la situación: "No hay ni gatos en la calle"

Los comerciantes también avisan de que hay un bajón este año en la isla durante la temporada alta que todavía no se consiguen explicar.

nemesisreptante #1 nemesisreptante
Anda igual que el año pasado, Meneame diciendo que no había nadie, los hosteleros diciendo que las terrazas estaban vacías pero cuando salieron las cifras de ocupación habian sido las de todos los años. De hecho las cifras de Baleares en julio muestran que tuvo un aumento de turistas a pesar de que no hubo nadie.
#6 Klamp
#1 tienen que llorar, si el hostelero ibérico no llora, se extingue.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#1 Más que menéame, lo dice La Razón. Ellos sabrán por qué.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Lo que se denomina "morir de éxito".
SegarroAmego #5 SegarroAmego
Los restaurantes chinos y los kepaps vana tener que comprar carne
mund4y4 #8 mund4y4
En Compostela está pasando similar.
En la semana del 25 de julio (la semana del Apóstol) en la propia TVG hablaban de que llegaban diariamente entre 3000 y 3500 peregrinos y que sin embargo, la ocupación hotelera estaba al 60 o 65% (no recuerdo la cifra exacta). Los hoteleros no lo achacaban a los pisos turísticos si no a que el peregrino ahora llega y no se queda. Coge el primer avión o tren y se va.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Y aún así sobra muchísima "gente"
Nokith #4 Nokith
Es lo que tiene cambiar turismo familiar por turismo de borrachera.
Luca7 #9 Luca7
#4 en Ibiza creo que cambiaron hace 2 años el turismo familiar por el de borrachera.
Yo mismo con mis hijos de 3 y 4 años lo pasábamos genial en Ushuaia todas las tardes.
