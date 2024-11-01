Veteranos ucranianos enfrentan el trauma de guerra con terapia psicodélica en España

España se ha convertido en el escenario inesperado de un experimento pionero: veteranos ucranianos que arrastran el trauma de la guerra viajan hasta aquí para participar en retiros terapéuticos con psilocibina, MDMA y otras sustancias psicodélicas. El proyecto Fénix, impulsado por un pequeño grupo de especialistas y activistas que desde 2014 acompaña a excombatientes, organiza estas sesiones en entornos privados y discretos desde 2024.