El vestuario de Trump (2016)  

Esta viñeta fue publicada por el dibujante Steve Sack para The Minnesota Star Tribune el 11 de octubre de 2016, durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. El 7 de octubre de 2016 se hizo pública una grabación de Donald Trump, conocida como la Access Hollywood tape, en la que el por aquel entonces candidato a presidente hacía comentarios sexualmente degradantes sobre mujeres. En los días posteriores a que esa grabación se hiciera pública, Trump justificó que no había que tomarla en serio, ya que solo