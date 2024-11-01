edición general
La versión china de 'Together' borra a un hombre de una pareja gay y lo sustituye por una mujer para evitar mostrar un matrimonio homosexual:

Neon denunció la manipulación de la cinta y exigió el fin de la exhibición, mientras que las empresas locales intentaron justificar el retraso del calendario con explicaciones poco convincentes.

| etiquetas: china , censura , inteligencia artificial
#6 vGeeSiz
A ver...China...es anti-USA como los talibanes y HAMAS?

Pues nada, aunque seamos super LGBT friendly, son sus costumbres y habrá que respetarlas, pero ojo! como se lo ocurra a Hungría o a Polonia hacer lo mismo.....intolerable fascismo xD xD

Es que el chiste se cuenta solo, ni coherencia se tiene ya
Thornton #3 Thornton
En la España franquista modificaron el guión en el doblaje convirtiendo a Grace Kelky y su marido, Donald Sinden, en hermanos para evitar el adulterio dde Grace Kelky y dejando así vía libre a que Kelly se enamorase de Clark Gable, pero viendo la película entera, esto suponía un incesto entre Kelly y Sinden.
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro *
Está bien hecho, ¿lo hicieron chinos?

Si lo hicieron chinos es que bien hecho está :-|

Edit: igual está mal hecho y esta noticia es bulo.
Imag0 #5 Imag0
Parece que el futuro sigue siendo el pasado.
Autarca #8 Autarca
Mira que obligar a la gente a trabajar

Disney ya tiene preparados sus productos para borrar cualquier referencia LGBIT cuando se consumen fuera de occidente
UsuarioDuro #10 UsuarioDuro
#9 dios te libre pero lo haces, jeje.

No.

He dado mi opinión, no pretendo ni me interesa que cambies de forma de votar.
#1 sliana
Pues si son coherentes, igual se cargan la película
#4 CarlosSanchezDiaz *
#0 tal vez seas un defensor de los derechos lgtb , pero me da que no es así.
Me da rabia caer en el y tú más. Pero ...
el diario no denuncia el trato a la homosexualidqd en un país que está a cinco metros y viene a denunciar a un país que están a 9.000 km. Con lo que hay por medio. Señores d3l diario, en China no los matan , a diferencia de otros lugares.
Voto negativo al canto.
UsuarioDuro #7 UsuarioDuro *
#4 Dios me libre de dictarle a nadie qué noticia debe votar y que noticia no, pero el tuyo es un claro ejemplo del (legítimo y válido), "voto negativo porque no me gusta la noticia".

Sin acritud.
#9 CarlosSanchezDiaz
#7 dios te libre pero lo haces, jeje.
La noticia , por si no te has enterado, es mas vieja que el tabaco. Te explico, por ahí fuera no hay tolerancia con la homosexualidad, pero hay grados de intolerancia y en China no es de los heavys.
La noticia no pasa de chascarrillo, una no noticia en toda regla.
Si a ti te parece super interesante me parece estupendo , la votas como te apetezca , pero no me juzgues, por favor.
Mucho menos entrecomilles frases que no he dicho. Puta manipulación en tu comentario.
Y me repito, si el meneante es un defensor de los derechos lgtb me la embaino y a otra cosa mariposa .
