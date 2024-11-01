·
La versión china de 'Together' borra a un hombre de una pareja gay y lo sustituye por una mujer para evitar mostrar un matrimonio homosexual:
Neon denunció la manipulación de la cinta y exigió el fin de la exhibición, mientras que las empresas locales intentaron justificar el retraso del calendario con explicaciones poco convincentes.
#6
vGeeSiz
A ver...China...es anti-USA como los talibanes y HAMAS?
Pues nada, aunque seamos super LGBT friendly, son sus costumbres y habrá que respetarlas, pero ojo! como se lo ocurra a Hungría o a Polonia hacer lo mismo.....intolerable fascismo
Es que el chiste se cuenta solo, ni coherencia se tiene ya
3
K
36
#3
Thornton
En la España franquista modificaron el guión en el doblaje convirtiendo a Grace Kelky y su marido, Donald Sinden, en hermanos para evitar el adulterio dde Grace Kelky y dejando así vía libre a que Kelly se enamorase de Clark Gable, pero viendo la película entera, esto suponía un incesto entre Kelly y Sinden.
1
K
23
#2
UsuarioDuro
*
Está bien hecho, ¿lo hicieron chinos?
Si lo hicieron chinos es que bien hecho está
Edit: igual está mal hecho y esta noticia es bulo.
1
K
18
#5
Imag0
Parece que el futuro sigue siendo el pasado.
0
K
15
#8
Autarca
Mira que obligar a la gente a trabajar
Disney
ya tiene preparados sus productos para borrar cualquier referencia LGBIT cuando se consumen fuera de occidente
0
K
11
#10
UsuarioDuro
#9
dios te libre pero lo haces, jeje.
No.
He dado mi opinión, no pretendo ni me interesa que cambies de forma de votar.
0
K
9
#1
sliana
Pues si son coherentes, igual se cargan la película
0
K
7
#4
CarlosSanchezDiaz
*
#0
tal vez seas un defensor de los derechos lgtb , pero me da que no es así.
Me da rabia caer en el y tú más. Pero ...
el diario no denuncia el trato a la homosexualidqd en un país que está a cinco metros y viene a denunciar a un país que están a 9.000 km. Con lo que hay por medio. Señores d3l diario, en China no los matan , a diferencia de otros lugares.
Voto negativo al canto.
0
K
7
#7
UsuarioDuro
*
#4
Dios me libre de dictarle a nadie qué noticia debe votar y que noticia no, pero el tuyo es un claro ejemplo del (legítimo y válido), "voto negativo porque no me gusta la noticia".
Sin acritud.
1
K
20
#9
CarlosSanchezDiaz
#7
dios te libre pero lo haces, jeje.
La noticia , por si no te has enterado, es mas vieja que el tabaco. Te explico, por ahí fuera no hay tolerancia con la homosexualidad, pero hay grados de intolerancia y en China no es de los heavys.
La noticia no pasa de chascarrillo, una no noticia en toda regla.
Si a ti te parece super interesante me parece estupendo , la votas como te apetezca , pero no me juzgues, por favor.
Mucho menos entrecomilles frases que no he dicho. Puta manipulación en tu comentario.
Y me repito, si el meneante es un defensor de los derechos lgtb me la embaino y a otra cosa mariposa .
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
