La inflación no se ha «parado». Los precios al consumo han subido durante este mandato presidencial, no «bajado». Los precios de los alimentos están subiendo, no empezando a caer «rápidamente». Son las empresas y los consumidores estadounidenses, y no China, quienes pagan los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas. Es imposible reducir los precios de los medicamentos recetados en «miles» de puntos porcentuales, ya que esto significaría que los estadounidenses recibirían dinero por adquirir sus medicamentos.