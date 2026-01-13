edición general
Verificación de datos: Trump salpica su discurso económico en Detroit con numerosas afirmaciones falsas sobre la economía [Ing]

La inflación no se ha «parado». Los precios al consumo han subido durante este mandato presidencial, no «bajado». Los precios de los alimentos están subiendo, no empezando a caer «rápidamente». Son las empresas y los consumidores estadounidenses, y no China, quienes pagan los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas. Es imposible reducir los precios de los medicamentos recetados en «miles» de puntos porcentuales, ya que esto significaría que los estadounidenses recibirían dinero por adquirir sus medicamentos.

JanSmite #1 JanSmite *
Ha dicho TANTAS mentiras en un solo discurso que llega al nivel del ridículo, de la parodia :palm:

Este tío dice "buenos días" y es mentira :-P
