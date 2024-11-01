Verdemar alerta de que los nuevos proyectos de hidrógeno y amoníaco verde amenazan el abasteciento de agua en el Campo de Gibraltar

Verdemar-Ecologistas en Acción advierte de que los nuevos proyectos industriales del hidrógeno y al amoníaco verde, junto con las ampliaciones de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el crecimiento de las industrias existentes, ponen en riesgo el abastecimiento de agua en el Campo de Gibraltar. Según la organización, la producción de amoníaco verde y otros proyectos energéticos previstos requerirán más de 30 hectómetros cúbicos anuales, una cantidad que los embalses de la comarca “no podrían aportar ni siquiera en los años más lluviosos”,