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Verdadero kraken. Midió 19 metros y reinó en los mares hace 100 millones de años

Si quisiéramos verlos, tendríamos que coger una máquina del tiempo y viajar a hace unos 100 millones de años, donde unos pulpos colosales dominaron las profundidades de los océanos, compitiendo de tú a tú con los grandes reptiles marinos de la época de los dinosaurios. Y tal y como apunta el estudio publicado en Science este hallazgo no solo confirma la existencia de estos gigantes, sino que obliga a los paleontólogos a reescribir lo que sabíamos sobre la cadena alimentaria de los mares del Cretácico.

| etiquetas: kraken , 19 metros , 100 millones años
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1 comentarios
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skaworld #1 skaworld
19 metros de kraken asi en San Froilanes cuanto es?
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menéame