Verdadero kraken. Midió 19 metros y reinó en los mares hace 100 millones de años

Si quisiéramos verlos, tendríamos que coger una máquina del tiempo y viajar a hace unos 100 millones de años, donde unos pulpos colosales dominaron las profundidades de los océanos, compitiendo de tú a tú con los grandes reptiles marinos de la época de los dinosaurios. Y tal y como apunta el estudio publicado en Science este hallazgo no solo confirma la existencia de estos gigantes, sino que obliga a los paleontólogos a reescribir lo que sabíamos sobre la cadena alimentaria de los mares del Cretácico.