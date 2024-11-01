edición general
VERDADERO: «Un coordinador de la flotilla de Gaza dimite por la presencia de activistas LGBTQI+ en la flotilla»

VERDADERO. Khaled Boujemaa, coordinador del contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud, dimitió el lunes 15 de septiembre por “la participación de miembros de la comunidad LGTBI” en el barco, según recoge Le Courrier de L’Atlas [bit.ly/3IBgzSe]. La publicación se basa en dos vídeos publicados en Facebook

amouseonmars #2 amouseonmars
Hombre, sería más correcto decir: un coordinador (en concreto el del contingente magrebí) que EL coordinador.
8
RoterHahn #3 RoterHahn *
0#
¿Puedes corregir el titular por favor?
Khaled Boujemaa, coordinador del contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud, dimitió el lunes 15 de septiembre por “la participación de miembros de la comunidad LGTBI” en el barco,

Boujemaa dice: “Quiero aclarar que no soy miembro del Comité Directivo de la Flotilla Global Summud”


Estas manipulado y tergiversando una noticia verdadera, pero no corresponde con el titular que has elegido.
4
Nihil_1337 #11 Nihil_1337
#3 No está manipulndo nada, ese titular es el que viene en maldita.es modificarlo si que sería manipular. Lo mismo que dices está debajo en la entradilla.
3
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Voto microblogging
Khaled Boujemaa, coordinador del contingente magrebí de la Flotilla Global Sumud
1
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#13 por eso no hay nada mejor que dejarle una y otra vez en evidencia xD
1
CerdoJusticiero #18 CerdoJusticiero
#16 Ya, pero sólo a la gente con un mínimo de dignidad le molesta quedar en el más absoluto ridículo.
0
Aokromes #19 Aokromes
#13 y sionista, no nos olvidemos que tambien es sionista.
1
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso *
#21 y por eso hay que cometer un genocidio?

En Cisjordania no gobierna HAMAS y creo que tienen a unos colonos terroristas israelís por allí liándola
0
Nihil_1337 #6 Nihil_1337
Nobody expects the izquierda salafista xD
2
Torrezzno #27 Torrezzno
Pero si es maldita. ¿A que vienen los negativos si es una fuente fiable?
0
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Microblogging.
0
CerdoJusticiero #23 CerdoJusticiero
#20 Claro, como hacemos todos los que vivimos en los países cristianos.

Anda, sal a que te dé un poco el aire.
0
CerdoJusticiero #17 CerdoJusticiero
#15 Yo creo que más bien El Problema es cuando se comete un genocidio.
0
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#_4 ¿Qué es el mundo musulmán? ¿Un conjunto de muchos millones de personas en el que hay una gran diversidad de sensibilidades y formas de entender la vida?
0
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 no es por aguarte la fiesta pero haberlos hailos en todas partes y religiones
www.meneame.net/story/criminales-espirituales-asesinos-almas-mons-schn

Cc #10
2
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#8 Lo sabe perfectamente pero bueno, algo tiene que decir para arrojar mierda el amigo centrista y nada racista.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 El tema es que Hamas, el partido que gobierna aquello, es un partido islamista y no una opinion suelta
0
Tertuliano_equidistante #15 Tertuliano_equidistante
#10 El problema es cuando empiezas a mezclar churras con merinas, y en la misma reivindicación de genocidio empiezas a meter con calzador todo otro tipo de reivindicaciones que nadie del pueblo afectado te ha pedido.
Luego querrán que los tomen en serio.
0
Nihil_1337 #20 Nihil_1337
#10 Que se rigen bajo una ley devenida de un mandato divino y un libro, machista, misógino y segregador. Que además conforma un control social efectivo sobre toda la población donde esta sea mayoría musulmana.

Venga va, que ahora desde la izquierda defendamos el islam después de años manteniendo que la única iglesia que ilumina es la que arde es de frenopático. Se puede estar en contra del genocidio y seguir en contra del Islam perfectamente.
0
Veo #24 Veo
#1 Esta es bulo. El coordinador de la delegación magrebí no es el coordinador de la flotilla.
0
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
que tambien digo, que importara ahora lo del lgtbi, no es sobre ellos, es sobre Palestina, que vale que hay que reivindicar pero tambien hay momento para darse el momento que hay cosas mas apremiantes
0
#9 pirat
Pues como para añadir la legítima reivindicación de un Sahara libre...
0
PijoProgre #25 PijoProgre *
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
0
SegarroAmego #22 SegarroAmego *
Lo de la flotilla está es un puto chiste xD
La multiculturalidad tiene estás cosas. Hay que salir del mundo de la piruleta de vez en cuando.
1
alcama #4 alcama
La gente no sabe muy bien qué es el mundo musulman y por eso se ven cosas raras, como banderas palestinas y arco iris juntas.
Luego llegan las sorpresas
8
Aokromes #12 Aokromes *
#4 conozco un musulman gay en telegram, muchos musulmanes le acosan y yo baneo a los que lo acosan, tambien hay musulmanes que beben alcohol y jeques arabes que comen jamon.  media
0

