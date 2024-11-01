La verdadera historia del comisionista Aldama, el "elemento corruptor" y "jefe real" de la trama que pagaba a Ábalos

El propio empresario aseguró durante el juicio que seguía el consejo de su abuelo de que "el mejor negocio se hace con el dinero de los demás". Los informes de la UCO y la AEAT así lo demuestran.Aldama ha terminado el juicio del caso Mascarillas mejor que lo empezó. Aunque los testimonios de los investigadores pusieron contra las cuerdas su defensa al señalarle como "jefe real", que tenía "a sueldo" al mismísimo ministro de Transportes, la Fiscalía avaló la rebaja de la pena que solicita el PP. Esta posibilidad abre la puerta a que, al menos