edición general
5 meneos
24 clics
La verdad tras el A-60: El laboratorio volante de lasers de la URSS [ENG]

La verdad tras el A-60: El laboratorio volante de lasers de la URSS [ENG]  

Este vídeo explora el desarrollo, diseño y testeo del Beriev A-60, laboratório láser aerotransportado soviético, construido para contrarrestar globos de reconocimiento a gran altitud y adaptado luego para experimentos de interferencia de satélites. Tirando de material de archivo y material técnico superviviente, explica como funcionaba el sistema y el porqué nunca fue un arma operacional viable. NOTA: Sólo se ve en YT, no embebido.

| etiquetas: beriev , a-60. urss , laser , globos , espionaje
4 1 0 K 11 Avionéame
1 comentarios
4 1 0 K 11 Avionéame
kumo #1 kumo
Lo envío como seguimiento a mi anterior meneo en: www.meneame.net/m/Avionéame/comica-historia-incidente-globo-sovietico y el vídeo que puse relacionado sobre el A-60, ya que este es más técnico y explica el porqué no matar moscas a cañonazos... Aunque sean de laser.

Not A Pound For Air To Ground es un canal de aviación militar historica buenisimo.
1 K 21

menéame