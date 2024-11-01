La verdad tras el A-60: El laboratorio volante de lasers de la URSS [ENG]  

Este vídeo explora el desarrollo, diseño y testeo del Beriev A-60, laboratório láser aerotransportado soviético, construido para contrarrestar globos de reconocimiento a gran altitud y adaptado luego para experimentos de interferencia de satélites. Tirando de material de archivo y material técnico superviviente, explica como funcionaba el sistema y el porqué nunca fue un arma operacional viable. NOTA: Sólo se ve en YT, no embebido.
| etiquetas: beriev , a-60. urss , laser , globos , espionaje
Not A Pound For Air To Ground es un canal de aviación militar historica buenisimo.