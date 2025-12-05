La verdad detrás del primer gran asesino en serie del Imperio romano: escondía un mal todavía mayor

El arqueólogo y autor del libro 'Roma sangrienta', Pedro Huertas, ha contado uno de los mayores bulos de la Antigua Roma. Lo cierto, explicaba el arqueólogo, es que durante los años 165 y 180 d.C. hubo una epidemia llamada la Peste Antonina que devastó al Imperio Romano y que se llevó la vida de aproximadamente cinco millones de personas, alrededor del 10 % de la población total del Imperio Romano. De hecho, Erodiano describió cómo la epidemia obligó al ejército romano a reclutar soldados entre esclavos y gladiadores, algo que nunca antes había