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La Verdad en Cuba: Periodista Perseguido Revela los Secretos del Régimen, el Hambre y Represión  

La isla agoniza. Apagones de 20 horas, hambre en las calles, falta de medicinas y represión. El periodista cubano Abraham Jiménez lo sabe de primera mano: aunque pertenece a una familia castrista (su abuelo fue guardaespaldas de Fidel), el régimen lo ha declarado enemigo de la revolución. ¿Su delito? Montar un medio independiente.

| etiquetas: david jiménez , el director , abraham jiménez
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8 comentarios
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rob #6 rob
#5 "Parece" que tratas de convencerme.
¿No es así, verdad?
Negativo por no respetar una opinión.
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#7 davids
#6 No, realmente me dá igual tu opinión, sólo trato de debatir y confrontar ideas. Y la respeto, por supuesto. No soy nadie para dar consejos, pero te diría que reflexionases sobre que el hecho de que discrepar te parezca un "ataque".
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rob #8 rob
#7 Pues no lo parece. Así que deja de citarme para que la noticia vaya subiendo con cada comentario que haces.
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#1 davids
Interesante. Apenas 10 minutos después del envío, ya hay votos de sensacionalista a una entrevista que dura hora y media. En fin...
Recomiendo verla, más allá de filias y fobias ideológicas. Muy interesante lo que comenta también sobre su experiencia en España, sobre todo en lo que concierne al racismo.
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rob #3 rob
#1 Quizá no sea necesario tragarse una hora y media para escuchar la misma mierda de siempre.
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#5 davids
#3 Quizá sea mejor escuchar la entrevista antes de calificarla de "mierda", llámame loco. Te concederé que el título del vídeo sí me parece sensacionalista, pero no puedo modificarlo según las normas. De todos modos, no le hace honor al contenido.
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sleep_timer #2 sleep_timer
Joder, parece la España de los años 40. Pero nosotros no teníamos bloqueo de USA.
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rob #4 rob
#2 ¿No tuvimos bloqueo?
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menéame