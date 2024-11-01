La Verdad en Cuba: Periodista Perseguido Revela los Secretos del Régimen, el Hambre y Represión  

La isla agoniza. Apagones de 20 horas, hambre en las calles, falta de medicinas y represión. El periodista cubano Abraham Jiménez lo sabe de primera mano: aunque pertenece a una familia castrista (su abuelo fue guardaespaldas de Fidel), el régimen lo ha declarado enemigo de la revolución. ¿Su delito? Montar un medio independiente.
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¿No es así, verdad?
Negativo por no respetar una opinión.
Recomiendo verla, más allá de filias y fobias ideológicas. Muy interesante lo que comenta también sobre su experiencia en España, sobre todo en lo que concierne al racismo.