La Verdad en Cuba: Periodista Perseguido Revela los Secretos del Régimen, el Hambre y Represión  

La isla agoniza. Apagones de 20 horas, hambre en las calles, falta de medicinas y represión. El periodista cubano Abraham Jiménez lo sabe de primera mano: aunque pertenece a una familia castrista (su abuelo fue guardaespaldas de Fidel), el régimen lo ha declarado enemigo de la revolución. ¿Su delito? Montar un medio independiente.