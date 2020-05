"Verás tú cuando Ayuso se entere de que los atropellos no son contagiosos"

De la autora de hits como "la muerte no es digna, es muerte", "nadie ha muerto por la contaminación", "el hombre no es un ser violento porque el hombre también agrede al hombre", o los atascos como "seña de identidad" de Madrid, llega ahora... "Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches". ¡Boom! Es la última ayusada que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha regalado a cuenta del coronavirus.