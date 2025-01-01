El verano vuelve a colapsar la sanidad: sanitarios al límite, turnos doblados y miles de camas cerradas

La sanidad pública española afronta otro verano crítico: menos personal, sobrecarga, turnos abusivos y más de 10.000 camas cerradas obligan a los sanitarios a trabajar al borde del colapso. La falta de sustituciones y de inversión causa listas de espera interminables y servicios saturados, mientras la población sufre las consecuencias de la precariedad y la improvisación constantes