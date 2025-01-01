edición general
El verano vuelve a colapsar la sanidad: sanitarios al límite, turnos doblados y miles de camas cerradas

La sanidad pública española afronta otro verano crítico: menos personal, sobrecarga, turnos abusivos y más de 10.000 camas cerradas obligan a los sanitarios a trabajar al borde del colapso. La falta de sustituciones y de inversión causa listas de espera interminables y servicios saturados, mientras la población sufre las consecuencias de la precariedad y la improvisación constantes

Supercinexin #2 Supercinexin
Es claramente inasumible tener sanidad pública. Hay que pasarla a manos privadas, a los expertos, que saben cómo se gestiona correctamente: Quirón, Mapfre, AIG Insurances, National Healthcare USA, ...

Los políticos que se dediquen a lo que toca: cobrar impuestos para comprar armamento que nos proteja de Vladimir Putin y nos permita invadir China en un plazo máximo de 1 década, para acabar con la horrible, terrible, dictadura genosida China.
#1 moxid *
si la mayoría de la gente no fueran enfermos crónicos, la mayoría de ellos por hábitos no saludables, no tendríamos estos problemas...
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
no se podia saber, aunque realmente sera que tenemos una administraion plagada con gente con titulos falsificados, cv con cursos inexistentes, y como mucho su capacidad intelectual sea no cagarse en publico
#3 Madmaxi
Ahora si te pasa algo en la playa seguro hay un medico cerca...
