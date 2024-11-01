·
13
meneos
76
clics
Verano, ¿qué verano? Las casas patio logran rebajar la temperatura hasta 15 grados
Diversos estudios científicos ya dan respuesta empírica al ‘milagro bioclimático’ de la arquitectura tradicional andaluza.
etiquetas
casas
patios
córdoba
bajada
15
grados
temperatura
3 comentarios
#1
ThePato
Os animo a buscar un plano de típica casa romana.
3
K
35
#2
Borgiano
"En su estudio, PAX ha colocado 102 censores en 24 patios cordobeses". Joder, ni con Franco.
0
K
8
#3
Gadfly
#2
lo mismo eran "sensores", que se yo
0
K
6
