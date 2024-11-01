Vera y Robert celebran sus 70 años de matrimonio [ENG]

Vera y Robert celebraron sus 70 años de matrimonio acompañados de sus 3 hijos, 8 nietos y 21 bisnietos. "Es increíble que nuestro amor haya durado tanto" - confiesa Vera. "Está tan guapa como el día que nos casamos" - dice Robert. "Oh, you old charmer" - responde Vera, entre risitas. Se conocieron en 1951 cuando Vera tenía 16 años y se mudó del Reino Unido a Terowie (Adelaida, Australia). "No era el más atractivo, le faltaban todos los dientes" - recuerda Vera. "Me lo presentó mi amiga Dorothy" y empezaron a salir en 1953 para casarse en 1955.
