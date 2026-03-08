Las ventas de vinilos en España superan por primera vez las 2 millones de unidades

2025 fue un buen año para el mercado de la música grabada en España. En total, el sector vio un crecimiento del 14,7 %, lo que lo hizo alcanzar los 343,7 millones de euros, según el reporte anual de Promusicae y, aunque la mayoría de los ingresos siguen viniendo del mundo digital, el dato más llamativo es que, tras un pequeño retroceso en 2024, el mercado físico ha vuelto a repuntar, alcanzando cerca de 2,2 millones de unidades vendidas, frente a los 1,667 millones del año previo.