La ventaja que ofrecen 17 espadas distintas [ENG / multilingüe]  

Cada diseño de espada tenía un secreto guardado. La espada corta medía de 30 a 60 cm cuya ventaja era la portabilidad como hacían los romanos que desenvainaban rápidamente su gladius sin tener que desprotegerse con su escudo. La espada de armamento (70-80 cms) tenía una empuñadura que protegía la mano y el pomo servía de contrapeso. Permitía el combate tanto a corto como medio alcance. Además se usaba como herramienta secundaria a la lanza. La espada larga (100-120 cms) se diseñó para ser usada con ambas manos aunque... (sigue)
Pero por si acaso pon ENG al final del titular.
Apuesto por el gladius. Ni la katana (sobrevaloradísima) ni por la ropera.
Pues muy bien la traducción en serio, la recomiendo, ha mejorado mucho.