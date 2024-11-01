La ventaja que ofrecen 17 espadas distintas [ENG / multilingüe]  

Cada diseño de espada tenía un secreto guardado. La espada corta medía de 30 a 60 cm cuya ventaja era la portabilidad como hacían los romanos que desenvainaban rápidamente su gladius sin tener que desprotegerse con su escudo. La espada de armamento (70-80 cms) tenía una empuñadura que protegía la mano y el pomo servía de contrapeso. Permitía el combate tanto a corto como medio alcance. Además se usaba como herramienta secundaria a la lanza. La espada larga (100-120 cms) se diseñó para ser usada con ambas manos aunque... (sigue)