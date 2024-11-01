edición general
Venezuela, tres décadas de campaña estadounidense para cambiar el régimen [en]

Este artículo intenta analizar el alcance, la evolución y los factores materiales que impulsan la prolongada campaña de Estados Unidos para el cambio de régimen en Venezuela. Sostiene que la política estadounidense, que abarca tanto a los gobiernos republicanos como a los demócratas, constituye una forma de guerra por los recursos —que oscila entre métodos de baja intensidad y agresiones abiertas— impulsada fundamentalmente por la necesidad imperiosa de asegurar y controlar los vastos recursos naturales de Venezuela.

