¿Y si Venezuela es solo el principio?

Esta barbarie de Venezuela no tiene visos de detenerse en el territorio venezolano. Trump llevaba meses amenazando hasta que ha logrado sacar a Maduro de su fortaleza. La primera víctima, vejada y pisoteada, es el derecho internacional. El resto de los países occidentales se encoge, paralizado, como los viajeros del metro cuando un matón golpea a alguien. Visible en modo lectura

WcPC
Una de los mejores ejemplo de la "diplomacia de cañonero" fue el "bloqueo naval de Venezuela 1902-1903"...
Parece que Trump quiere volver a esa época.
Pero no fue el primero ni el último de ese "método diplomático"
Gry
Más bien como cuando vas por la calle y ves al policía del barrio dándole una paliza a un venezolano.

¿Como paras a alguien que tiene todas las armas y está medio grillado?
Ovlak
¿El principio? A ver, que lo que ha hecho EEUU en Venezuela no es la primera vez que lo hace
srskiner
#5 se referira al principio de 2026
Anomalocaris
#5 Pero sí es la primera vez que ve amenazada su hegemonía. Y además coincide con la primera vez que gobierna un ególatra encantado de haberse conocido.
DobleCapital
Las primeras víctimas fueron los venezolanos y los derechos humanos que Maduro les violó.
Pejeta
#1 tu eres cómplices de los nuevos nazis
mmlv
¿El principio?

¿En que galaxia ha vivido el autor del artículo?
SeñorPresunciones
Los yankis son los nuevos nazis.
Los latinos, los nuevos judíos.
Venezuela, la nueva Polonia.

No, el ultra-retardismo naranja no se detendrá en Venezuela. Habrá sufrimiento, habrá hambre, habrá muerte...
z1018
Pero después del genocidio de Gaza y la inacción de la "comunidad internacional", especialmente de la UE, qué podíamos esperar, alma de cántaro.
Con los únicos que no se van a atrever es con quien tiene armas nucleares o con capacidad suficiente para hacerle daño, sólo hay que ver lo pronto que paró Israel de atacar a Irán cuando sacaron a pasear los misiles hipersónicos que alcanzaron Haifa y Jerusalén.
