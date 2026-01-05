¿Y si Venezuela es solo el principio?

Esta barbarie de Venezuela no tiene visos de detenerse en el territorio venezolano. Trump llevaba meses amenazando hasta que ha logrado sacar a Maduro de su fortaleza. La primera víctima, vejada y pisoteada, es el derecho internacional. El resto de los países occidentales se encoge, paralizado, como los viajeros del metro cuando un matón golpea a alguien. Visible en modo lectura
| etiquetas: venezuela , trump , principio , eeuu , hegemonía , imperialismo
Parece que Trump quiere volver a esa época.
Pero no fue el primero ni el último de ese "método diplomático"
es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero
¿Como paras a alguien que tiene todas las armas y está medio grillado?
¿En que galaxia ha vivido el autor del artículo?
Los latinos, los nuevos judíos.
Venezuela, la nueva Polonia.
No, el ultra-retardismo naranja no se detendrá en Venezuela. Habrá sufrimiento, habrá hambre, habrá muerte...
Con los únicos que no se van a atrever es con quien tiene armas nucleares o con capacidad suficiente para hacerle daño, sólo hay que ver lo pronto que paró Israel de atacar a Irán cuando sacaron a pasear los misiles hipersónicos que alcanzaron Haifa y Jerusalén.