edición general
2 meneos
3 clics

Venezuela libera a opositores. Horas después, vuelve a detener a uno

Ha habido escepticismo sobre si Rodríguez puede ser la persona que desmantele el mismo sistema autoritario del que ella se benefició. La nueva detención de Guanipa también plantea dudas sobre su capacidad para imponer disciplina a los organismos de seguridad que controlan las detenciones y las prisiones. Los analistas afirman que la verdadera prueba será si se permite a los expresos y a los opositores exiliados protestar, organizarse políticamente y criticar al gobierno sin sufrir represalias.

| etiquetas: venezuela , opositores , carcel , rodríguez , guanipa
2 0 0 K 27 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
camvalf #1 camvalf
Diría algo en contra de los intereses del líder supremo, Trump
0 K 13

menéame