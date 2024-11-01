Venezuela extingue suministros de gas a Trinidad y Tobago por complicidad con crímenes de EE.UU

El Ejecutivo venezolano informó que posee pleno conocimiento de la participación del Gobierno trinitense en esta operación, calificada como un acto de piratería internacional, que constituye una grave violación del derecho internacional, así como de los principios de libre navegación. Señala directamente a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusa de mantener una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al Gobierno, incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses e en territorio...