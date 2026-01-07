edición general
“En Venezuela el ejército es clave y Corina Machado lleva años insultando a los militares. No sé cómo pretendía que ahora la aceptaran”

“En Venezuela el ejército es clave y Corina Machado lleva años insultando a los militares. No sé cómo pretendía que ahora la aceptaran”

Temir Porras, exjefe de gabinete de Nicolás Maduro.- "A una parte de la oposición, la que tiene existencia dentro de Venezuela, fue criticada por tener una visión más nacional y realista. Se le acusaba incluso de colaboracionismo por estar en Venezuela haciendo política en Venezuela. El hecho es que para gobernar Venezuela, hay que tener realidad de poder en Venezuela. Alguien puede ser sin duda popular en sectores incluso amplios del país, pero la política se hace también mediante la articulación con otros factores de poder..."

"... En Venezuela, guste o no, la institución militar es clave para el control del poder. Una persona como María Corina Machado, que ha pasado años insultando a los militares venezolanos, no sé cómo pretendía de alguna manera, de la noche a la mañana, convertirse en la comandante en jefe del ejército y que este ejército la aceptara de manera gustosa. Hay que construir las condiciones para que el poder civil pueda prevalecer sobre los sentimientos de los militares, pero el hecho es que en Venezuela esas condiciones no están reunidas hoy"
Los militares mataron a 10mil civiles por motivos políticos (y 30mil torturados), normal que Machado los criticara. Pinochet mató a unos 3200.
#2 La mejor demostración, por estos lares, de que toda esta operación es ridícula, vergonzosa y está abocada al desastre es que personajes como tú la defiendan. Eres como un faro de luz hacia la mierda compañero!!! xD :troll: xD
#3 ¿Cuándo dices que va a colapsar Argentina? ¿Mañana? ¿Hace 2 años?
#2 Rafael Videla, alrededor de 20.000… ¿a dónde pretendes llegar con este absurdo juego de enumerar el número de víctimas en cada comentario?"
#5 Que hay mucho pinochetista de izquierdas suelto por aquí apoyando a Maduro.
Por dinero baila el perro…
