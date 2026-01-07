“En Venezuela el ejército es clave y Corina Machado lleva años insultando a los militares. No sé cómo pretendía que ahora la aceptaran”

Temir Porras, exjefe de gabinete de Nicolás Maduro.- "A una parte de la oposición, la que tiene existencia dentro de Venezuela, fue criticada por tener una visión más nacional y realista. Se le acusaba incluso de colaboracionismo por estar en Venezuela haciendo política en Venezuela. El hecho es que para gobernar Venezuela, hay que tener realidad de poder en Venezuela. Alguien puede ser sin duda popular en sectores incluso amplios del país, pero la política se hace también mediante la articulación con otros factores de poder..."