Venezuela es la doctrina Donroe con dientes

La intervención de Trump en Venezuela responde, sobre todo, al interés geoestratégico y económico de Estados Unidos, de ahí que el objetivo democrático sólo sea secundario. Donroe es un término creado por él mismo, al menos al pronunciarlo: Donroe, palabra formada por su nombre propio y el apellido de James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos. Este principio de la política exterior de Washington se definió en 1823 para ahuyentar la intervención de las potencias europeas en el continente americano.