edición general
17 meneos
21 clics
Venezuela agradece la mediación de Zapatero en la liberación de presos políticos

Venezuela agradece la mediación de Zapatero en la liberación de presos políticos

Venezuela ha anunciado este jueves la liberación de multitud de presos encarcelados, tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Una operación en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha agradecido la intermediación de actores internacionales, como bien ha sido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero

| etiquetas: zapatero , venezuela
14 3 0 K 124 actualidad
36 comentarios
14 3 0 K 124 actualidad
Comentarios destacados:          
Pertinax #3 Pertinax *
Como tonto útil siempre ha sido un genio. Zapa haciendo que hace cosas donde nunca hizo falta salvo como excusa.
14 K 73
alfre2 #5 alfre2
#3 nunca hizo falta acabar con ETA? Porque colgándose muchas menos medallas que el traidor repelente de Aznar consiguió resultados.
5 K 65
pedrario #7 pedrario
#5 a ETA los estranguló años de operaciones policiales entre 2 países, dejad de echar por tierra el trabajo de muchos años de gente que incluso daba la vida.
4 K 50
alfre2 #11 alfre2
#7 ajá, lo que tú digas. Pero fue él quien resolvió el problema.
2 K 27
alfre2 #17 alfre2
#15 le pese a quien le pese, así fue.
2 K 29
pedrario #20 pedrario
#17 Le pese a quien le pese los datos son que ETA estaba ya en la irrelvancia gracias a las operaciones policiales.

Único agradecimiento que hay que hacer es a los héroes de uniforme, de dos países.
1 K 28
alfre2 #31 alfre2
#20 no existe irrelevancia mientras haya un par de voluntarios decididos a continuar la lucha armadas, y ese era el escenario de aquel momento.

Te planteo un reto: serías capaz de separar y distinguir a los héroes de uniforme de todos los torturadores, cavadores de tumbas, secuestradores y delincuentes de uniforme que ejercieron su labor durante todos aquellos años?
0 K 12
pedrario #32 pedrario
#31 Claro que sí guapi, intenta montar una organización terrorista con 2 voluntarios, a ver cuanto dura.
0 K 11
Pacman #18 Pacman
#11 Por mucho que lo repitas no va a hacerse realidad
3 K 41
alfre2 #21 alfre2
#18 la realidad ya sucedió. Y el presidente del gobierno era él. Solo hay que recordar lo mal que le vino políticamente la resolución definitiva de ese problema a algún partido que obtenía rédito político de todo aquel conflicto. No han vuelto a levantar cabeza.
2 K 27
#23 machismocriminal
#21 Por gente como tú es por la que hay políticos que se sacan foto en su primer año de gobierno en la inauguración de un hospital que llevaba en construcción 3 años.
0 K 6
alfre2 #25 alfre2
#23 vaya argumento más redondo :troll:
1 K 19
Chinchorro #28 Chinchorro
#25 déjales. Nunca van a superar la pataleta de que ETA se extinguió bajo gobierno del PSOE. Uno de los escozores eternos de los regres :troll:
1 K 18
alfre2 #33 alfre2
#28 así es. Se diría que menéame ya ha culminado su mutación a se la meneo al cura, dada la proliferación de ratas de la derecha empeñadas en controlar el relato.
1 K 23
#27 Pivorexico *
#7 Pero que dices hippie fumao , ETA esta más viva que nunca o acaso insinúas que la lideresa miente ?


No me seas tonto pollas que sin Venezuela solo va quedar ETA-
0 K 12
Pertinax #10 Pertinax *
#5 Y él solito, poca broma.  media
5 K 64
ur_quan_master #30 ur_quan_master
#3 bendito tonto útil que sacó a España de la guerra criminal de EEUU contra Iraq. Esa guerra basada en mentiras como todas las que comienza el imperio.

Ojalá tuviéramos un Zapatero gobernando ahora mismo y que sacase el dedo cuando :peineta: viene la OTAN pidiendo pasta para perpetuar la guerra de Ucrania.
1 K 18
Veelicus #4 Veelicus
Me pregunto si cuando estos Españoles regresen a casa... si son recibidos por el ministro de Exteriores o el presidente del Gobierno... ¿ se dira que son espias?.
Lo comento por comparacion con cuando al grupo en el que viajaba Pablo fue recibido por Putin
8 K 72
#24 machismocriminal
#4 ¿Qué prisioneros ha intercambiado España con Venezuela para inferir que son agentes suyos?
1 K 16
Veelicus #34 Veelicus
#24 aqui se dijo que el hecho de que Putin recibiera al avion donde venia Pablo era prueba suficiente de que era un espia, veremos si se trata igual este caso
0 K 11
#35 machismocriminal
#34 Yo creo que omites varios hechos como que fuera primero acusado de espionaje, que se publicara en prensa hechos que se le imputaban, como informes sobre la oposición rusa, y que fuera parte de un intercambio de prisioneros.

La gente no se levantó un día a decir que cualquiera que recibiera Putin de un avión era automáticamente espía.
1 K 16
Veelicus #36 Veelicus
#35 Yo no omito nada, lo que se omiten son todas las pruebas que habia contra pablo y ya años despues aun no se conocen.
A estos tambien les acusaron de espionaje primero, tambien se publico en prensa los hecho que se les imputaban... solo por recordar
0 K 11
Torrezzno #2 Torrezzno
Ah ¿antes no se podía? Va a resultar que el tío Sam ha traído la democracia al final y todo
4 K 59
#12 diablos_maiq *
#2 creo que deberías revisar tu concepto de democracia

es.sadaalomma.com/El-nuevo-perdón-real-saudí-1443-sueña/
1 K 19
gale #14 gale
#2 La democracia implica que gobierne quien ha sido elegido por el pueblo.
0 K 10
Veelicus #16 Veelicus
#2 La democracia que habia antes de Chavez exactamente es lo que ha traido, solo que ahora los oligarcas van a ser los Bolivarianos... llevo unos dias partiendome la caja de todos los ultracentristas que pululan por el barrio de salamanca que no saben donde meterse porque estan viendo que no van a ver un dolar del petroleo venezolano y que con Trump en el poder las sanciones a los Bolivarianos se van a ir levantando y van poco a poco y su regimen legitimando cada dia que pasa.
P.D: Por si alguien es muy joven y no saben que democracia habia antes de Chavez era la democracia en la que las grandes compañias se llevaban el petroleo a EEUU dejando unicamente unas migajas en Venezuela, migajas que se las quedaba el regimen corrupto de turno
1 K 18
Findeton #1 Findeton
Cuando dice que agradece... ¿Es con una mina de oro?
8 K 43
sotillo #6 sotillo
#1 Fachas explotando 3 2 1
6 K 63
miq #8 miq
#1 No creo que esté por allí por que le gusta el clima
1 K 17
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#1 Cree el ladrón que todos son de su condición.
1 K 19
#26 Pájaroloco
#1 Cuando dice que Venezuela agradece mejor sería decir que los que están en ese gobierno agradecen a Zapatero ....
1 K 15
Alakrán_ #19 Alakrán_
Se han excarcelado presos políticos, no sicarios o traficantes de armas como en el caso ruso.

La cuestión es que en Venezuela hay presos políticos, algo propio de dictaduras.
2 K 28
Febrero2034 #29 Febrero2034
¿Y no podia haberlo hecho hace años?
Solo habian presos españoles ahí, pero oye, hasta ahora no ha tenido tiempo
1 K 17
#22 nadapasista
Zapatero? autoridades de Qatar? Maduro fuera del poder? Delcy presidenta?

Cada vez coincide más con la noticia tumbada reiteradamente
www.vozpopuli.com/espana/politica/eeuu-aborta-un-plan-de-zapatero-para
0 K 7
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
eh gracias!! quedamos para darte un pin? :troll: :troll: :troll: te quiero presentar a unos hamijos, sabes ingles? :troll: :troll:
0 K 7

menéame