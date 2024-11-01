Venezuela agradece la mediación de Zapatero en la liberación de presos políticos

Venezuela ha anunciado este jueves la liberación de multitud de presos encarcelados, tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Una operación en la que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha agradecido la intermediación de actores internacionales, como bien ha sido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero
Único agradecimiento que hay que hacer es a los héroes de uniforme, de dos países.
Te planteo un reto: serías capaz de separar y distinguir a los héroes de uniforme de todos los torturadores, cavadores de tumbas, secuestradores y delincuentes de uniforme que ejercieron su labor durante todos aquellos años?
No me seas tonto pollas que sin Venezuela solo va quedar ETA-
Ojalá tuviéramos un Zapatero gobernando ahora mismo y que sacase el dedo cuando viene la OTAN pidiendo pasta para perpetuar la guerra de Ucrania.
Lo comento por comparacion con cuando al grupo en el que viajaba Pablo fue recibido por Putin
La gente no se levantó un día a decir que cualquiera que recibiera Putin de un avión era automáticamente espía.
A estos tambien les acusaron de espionaje primero, tambien se publico en prensa los hecho que se les imputaban... solo por recordar
es.sadaalomma.com/El-nuevo-perdón-real-saudí-1443-sueña/
P.D: Por si alguien es muy joven y no saben que democracia habia antes de Chavez era la democracia en la que las grandes compañias se llevaban el petroleo a EEUU dejando unicamente unas migajas en Venezuela, migajas que se las quedaba el regimen corrupto de turno
La cuestión es que en Venezuela hay presos políticos, algo propio de dictaduras.
Solo habian presos españoles ahí, pero oye, hasta ahora no ha tenido tiempo
Cada vez coincide más con la noticia tumbada reiteradamente
www.vozpopuli.com/espana/politica/eeuu-aborta-un-plan-de-zapatero-para