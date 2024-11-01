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Veneno, el lince ibérico que se ha convertido en la pesadilla de gatos y animalistas de un pueblo de Toledo
Un lince ibérico campa a sus anchas por un municipio de Toledo y desata un intenso debate: vecinos preocupados por sus animales, redes sociales incendiadas y una paradoja que no deja indiferente a nadie.
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lince ibérico
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#3
Pitchford
#0
Creo que duplicada:
www.meneame.net/story/veneno-lince-caza-gatos-callejeros-pueblo-toleda
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#2
yabumethod
Los gatos son una puta plata. Si andan sueltos por la calle bien muertos que esta a manos de un lince.
1
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#4
Cuchifrito
No les preocupa tanto a los "animalistas" los animales que matan sus gatos.
0
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10
#1
pirat
Animalistas contra animales.
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#5
jengitsme
Les están dando a los gatos de su propia medicina. Cuál es el problema?
0
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