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Veneno, el lince ibérico que se ha convertido en la pesadilla de gatos y animalistas de un pueblo de Toledo

Un lince ibérico campa a sus anchas por un municipio de Toledo y desata un intenso debate: vecinos preocupados por sus animales, redes sociales incendiadas y una paradoja que no deja indiferente a nadie.

| etiquetas: lince ibérico , gatos , toledo
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5 comentarios
2 1 4 K -7 actualidad
yabumethod #2 yabumethod
Los gatos son una puta plata. Si andan sueltos por la calle bien muertos que esta a manos de un lince.
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#4 Cuchifrito
No les preocupa tanto a los "animalistas" los animales que matan sus gatos.
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#1 pirat
Animalistas contra animales.
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#5 jengitsme
Les están dando a los gatos de su propia medicina. Cuál es el problema?
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