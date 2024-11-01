Venden por 1,4 millones un piso en las Torres Blancas de Madrid: "Será especial e icónico pero es horroroso por dentro"  

Hay inmuebles que se venden por metros y otros que se venden por relato. Torres Blancas pertenece al segundo grupo: no es solo un edificio, es una firma. The Avenue Select Real State lo sabe y por eso presenta su última vivienda como lo que es: una pieza con pedigree arquitectónico en uno de los iconos más reconocibles del skyline madrileño. El precio también habla ese lenguaje: 1.400.000 euros por un piso de 236 m² —aproximadamente 5.932 €/m²— en primera planta, con una promesa clara: luz, amplitud y un carácter irrepetible. Pero no a todos le