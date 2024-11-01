Venden por 1,4 millones un piso en las Torres Blancas de Madrid: "Será especial e icónico pero es horroroso por dentro"  

Hay inmuebles que se venden por metros y otros que se venden por relato. Torres Blancas pertenece al segundo grupo: no es solo un edificio, es una firma. The Avenue Select Real State lo sabe y por eso presenta su última vivienda como lo que es: una pieza con pedigree arquitectónico en uno de los iconos más reconocibles del skyline madrileño. El precio también habla ese lenguaje: 1.400.000 euros por un piso de 236 m² —aproximadamente 5.932 €/m²— en primera planta, con una promesa clara: luz, amplitud y un carácter irrepetible. Pero no a todos le
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Ya sé que eso se compra para especular, entre otras cosas porque no vale para nada, NADIE va a querer vivir ahí, es casi un sótano, ¿de qué te sirve esa vivienda "tan luminosa", si no tienes vistas? ¡El sol te llega cuando ya lo han usado todos los demás!
Más coste de comunidad por tener que mantener ascensores más largos y las bajantes de 17 pisos pasando por tu baño
la cocina es un tubo estrecho y la iluminación natural con esos paveses de vidrio amarillos te hacen daño a la vista. todo lleno de curvas que hace que sea imposible de amueblar si no es a medida...
Por no hablar de la comunidad y de que es un edificio que tiene casi 60 años con los achaques que ello conlleva.
Tuve un amigo que sus padres compraron cuando se construyó y en 10 años estaban vendiendo.