edición general
14 meneos
44 clics
Se vende la gran joya de Estepona: el alcalde impulsa la subasta millonaria del legado destinado a las "mujeres pobres"

Se vende la gran joya de Estepona: el alcalde impulsa la subasta millonaria del legado destinado a las "mujeres pobres"

La Fundación Antonia Guerrero pone a la venta más de 100.000 metros cuadrados del histórico legado que entregó para que "las mujeres pobres" de la ciudad pudieran estudiar en la Universidad

| etiquetas: legado , joya , estepona , especulación , antonia guerrero
12 2 0 K 148 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 148 actualidad
Andreham #3 Andreham
El precio de salida es de 66 millones de euros, y se puede pujar hasta el 16 de octubre. El objetivo es atraer a grandes inversores en ladrillo y subir el precio, que podría acabar rondando los 100 millones. Vende la Fundación Antonia Guerrero, que está publicitando la subasta a todo trapo, y está presidida por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP). El regidor está actualmente investigado por sendos juzgados por un presunto delito de malversación al contratar a una mujer…   » ver todo el comentario
3 K 44
IkkiFenix #1 IkkiFenix
Debe ser que no hay hombres pobres.
1 K 16
Sandman #2 Sandman
"Es una oportunidad de oro para hacerse con la última gran pastilla de terreno edificable en una de las zonas más golosas de Estepona, municipio estrella del mercado inmobiliario de lujo".

La pobre Antonia se estará revolviendo en su tumba.

#1 "Convencida la testadora que, por falta de estudios, no ha podido cumplir en este mundo la misión que Dios le confiara, por no tener en su tiempo la mujer derecho a cursar una carrera, lo cual ha sido el mayor dolor de su

…   » ver todo el comentario
0 K 13
oghaio #4 oghaio
#1 Una placa recuerda a los vecinos y vecinas de Estepona cuál fue la voluntad post mortem de Antonia Guerrero. Está colocada en la plaza que lleva su nombre y cita un párrafo de su testamento, otorgado ante Juan Gil Quinzá, notario de Onteniente (Alicante), el 30 de septiembre de 1926. Leer las noticias a veces explica las cosas :troll:
1 K 34
Uda #5 Uda
#1 el dedo, la luna y el tonto.
Lo has clavado!
0 K 10

menéame