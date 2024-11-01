Se vende la gran joya de Estepona: el alcalde impulsa la subasta millonaria del legado destinado a las "mujeres pobres"

La Fundación Antonia Guerrero pone a la venta más de 100.000 metros cuadrados del histórico legado que entregó para que "las mujeres pobres" de la ciudad pudieran estudiar en la Universidad
| etiquetas: legado , joya , estepona , especulación , antonia guerrero
La pobre Antonia se estará revolviendo en su tumba.
#1 "Convencida la testadora que, por falta de estudios, no ha podido cumplir en este mundo la misión que Dios le confiara, por no tener en su tiempo la mujer derecho a cursar una carrera, lo cual ha sido el mayor dolor de su
Lo has clavado!