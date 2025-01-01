Vence el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner devuelva 530 millones de dólares

La expresidenta y otros exfuncionarios condenados en la causa Vialidad tienen hasta hoy para restituir el dinero por corrupción. Si no lo hacen, la Justicia avanzará con el remate de bienes. La exmandataria fue condenada junto a Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El monto que todos ellos deben restituir asciende a 530 millones de dólares y la responsabilidad es solidaria, por lo que cada uno comparte la obligación de cubrir el total.