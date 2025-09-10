Venancio Martínez, pediatra: «Es muy difícil que a un niño le presentes la tradición sidrera y le digas que no debe consumirla»

«la aproximación amable del niño a cualquier bebida alcohólica, en este caso la sidra, tiene consecuencias en la vida posterior y favorece el inicio del niño en el consumo habitual y crónico de alcohol» «el conocimiento de la cultura sidrera es bueno pero no es bueno en la infancia. Puede tener consecuencias que estropeen la vida del niño y que estropeen a las familias. Y que repercuta sobre la comunidad y sobre el sistema sanitario de forma clara. Por lo tanto, le recomendaría que lo pensasen más y que no diesen ese paso porque es un error».