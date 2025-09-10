edición general
12 meneos
15 clics
Venancio Martínez, pediatra: «Es muy difícil que a un niño le presentes la tradición sidrera y le digas que no debe consumirla»

Venancio Martínez, pediatra: «Es muy difícil que a un niño le presentes la tradición sidrera y le digas que no debe consumirla»

«la aproximación amable del niño a cualquier bebida alcohólica, en este caso la sidra, tiene consecuencias en la vida posterior y favorece el inicio del niño en el consumo habitual y crónico de alcohol» «el conocimiento de la cultura sidrera es bueno pero no es bueno en la infancia. Puede tener consecuencias que estropeen la vida del niño y que estropeen a las familias. Y que repercuta sobre la comunidad y sobre el sistema sanitario de forma clara. Por lo tanto, le recomendaría que lo pensasen más y que no diesen ese paso porque es un error».

| etiquetas: pediatra , asturias , sidra , cultura sidrera , elcoholismo , educación
11 1 0 K 156 actualidad
4 comentarios
11 1 0 K 156 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Venancio es un crack, personalmente le conozco de hace años, solo tengo buenas palabras hacia él y sus pacientes le adoran
1 K 35
Supercinexin #3 Supercinexin
Es que hay que ser paleto para meter a un niño en "la cultura sidrera".
1 K 26
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Maldita progresía que coharta mi libertad de dar a un niño sidra o fentanilo.
0 K 13

menéame