Una veintena de activistas de Marea Palestina Huelva han ocupado la Escuela de Arte León Ortega  

Una veintena de activistas de Marea Palestina Huelva han ocupado este martes la Escuela de Arte León Ortega, en la capital onubense, como protesta contra los ataques de Israel sobre Gaza. La acción arrancó a las nueve de la mañana, cuando el grupo accedió al edificio con varias banderas palestinas —una de ellas de gran tamaño— e inició un encierro sin autorización expresa de la dirección: no lo autorizó, pero tampoco lo impidió. A las 14:00 horas, el centro cerró sus puertas y los activistas permanecieron dentro.