Veinte personas se unen a un fugitivo para agredir a la policía en Otxarkoaga. Cinco personas han sido detenidas

Una patrulla ha dado el alto a una persona que había cometido una infracción al volante. Sin mediar palabra, el conductor del coche se ha bajado y ha comenzado a correr tratando de dejar atrás a los agentes que le habían dado el alto. Los agentes han comenzado a correr detrás del conductor a la fuga, momento en el que una veintena de personas se han unido al conductor. dado a la fuga y han comenzado a increpar y golpear a los agentes, que han tenido que pedir refuerzos.
| etiquetas: patrulla policia , perseguida , al perseguir , otxarkoaga , bilbao
Como ha debido ser la movida que hasta han detenido a dos policías heridos...