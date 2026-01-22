edición general
Veinte personas se unen a un fugitivo para agredir a la policía en Otxarkoaga. Cinco personas han sido detenidas

Una patrulla ha dado el alto a una persona que había cometido una infracción al volante. Sin mediar palabra, el conductor del coche se ha bajado y ha comenzado a correr tratando de dejar atrás a los agentes que le habían dado el alto. Los agentes han comenzado a correr detrás del conductor a la fuga, momento en el que una veintena de personas se han unido al conductor. dado a la fuga y han comenzado a increpar y golpear a los agentes, que han tenido que pedir refuerzos.

Hasta el lugar se han desplazado numerosas patrullas de la Policía Municipal de Bilbao y de la Ertzaintza en una actuación que ha concluido con la detención de cinco personas y dos agentes heridos, que han tenido que acudir a la mutua.

Como ha debido ser la movida que hasta han detenido a dos policías heridos...
#1 Es que el fugitivo causaba tanta empatía que hasta la misma policía se agredía a sí misma para evitar su captura.
Lo huidos fueron a buscar la ayuda de su clan escoces :-D
#2 que tramas, moreno...
