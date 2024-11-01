Vecinos de Picanya se unen contra la ampliación de un polígono industrial en diez hectáreas agrícolas

La decisión del gobierno municipal de Picanya de ampliar el polígono industrial de La Taronja con la reclasificación de 102.000 metros cuadrados de suelo principalmente agrícola ha provocado la creación de una asociación de vecinos, denominada Picanya Sud, para liderar un movimiento de oposición a este plan urbanístico, que se quiere acoger a un decreto de la Generalitat para acelerar los plazos de ejecución.
La tercera alegación se basa en una infracción de la Ley de Aguas y el Principio de Precaución. «Obliga a que los estudios sean realistas y preventivos. Aprobar un desarrollo urbanístico sobre un área que acaba de demostrarse inundable, bajo un estudio que niega dicha inundabilidad, podría ser constitutivo de una vía de hecho y generaría una responsabilidad patrimonial directa del Ayuntamiento de Picanya ante futuros daños».
No vamos a aprender en la vida, tropezar y seguir tropezando.