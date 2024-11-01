Vecinos del interior de Alicante hacen frente común para tumbar una macrourbanización noruega de lujo junto al pantano de Beniarrés

Hace 20 años, en pleno pelotazo inmobiliario, un pequeño municipio del interior de la provincia se ponía de actualidad por un macrocomplejo urbanístico en un paraje natural, a orillas del pantano de Beniarrés. La conocida como Joya de Planes fue víctima de la crisis y de la explosión de la burbuja, tras quebrar sus promotores y caer en el olvido. Dos décadas después la zona vuelve a despertar interés mediático, aunque esta vez con un lavado de cara en línea con los tiempos que corren: una comuna ecológica de 500 viviendas de lujo.