Los vecinos de Getafe critican a Ayuso por instalar barracones en un colegio
En estas casetas prefabricadas recibirán clases los 188 alumnos de la ESO en el colegio Miguel de Cervantes de Getafe, en Madrid.
|
etiquetas
:
barracones
,
eso
,
miguel de cervantes
,
getafe
#6
Pivorexico
*
Primero la guardería se pasa gestión privada ,(el personal sin cobrar) ,luego esto y el instituto que llevan decadas pidiendo , será de cartón ;
Vota Ayuso , querido quiero y no puedo .
1
K
32
#4
laruladelnorte
hasta dentro de tres años la solución intermedia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido que este próximo curso los alumnos que estudien la ESO en el colegio Miguel de Cervantes de Getafe reciban sus clases en barracones.
Solo tienen que esperar tres años...
1
K
30
#2
Imag0
Votaron cañas.. pues eso.
0
K
15
#1
mcfgdbbn3
Que le den las gracias a los que votaron pensando en el chapapote.
0
K
12
#8
devilinside
#1
No sé de qué cojones se quejan los menesterosos esos. Haber ido a la privada. Bueno, ha puesto barracones, pero de momento no ha puesto las cámaras de gas
0
K
11
#7
Cuñado
*
¿Y qué esperaban estos mindundis? Ni que fuesen de la privada.
actualidaddocente.cece.es/actualidad/diaz-ayuso-anuncia-un-aumento-del
0
K
10
#3
fareway
En Miami esto no pasa...
0
K
8
#5
Ganpalo
Erróneas, no so9n barracones si no prefabricadas.
0
K
5
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
