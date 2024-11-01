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Los vecinos de Esplugues de Llobregat, sobre el asesinato de una mujer: "Es un atentado, nadie grita 'Alá' y mata a una persona"

Los vecinos aseguran que se trata de un 'atentado yihadista'.

| etiquetas: llobregat , asesinato , mujer , atentado , nadie , grita , mata
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7 comentarios
10 2 4 K 80 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
El 20 segundos haciendose eco de "En Boca de Bobos".
El chiste se cuenta solo.
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#3 woke
#1 Al ser inmigrante, automáticamente se convierte en una víctima.
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#2 woke
No es un atentado yihadista porque no es un terrorista, solo quería infundir terror.
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DrEvil #5 DrEvil
Rápido! A taparlo!
2 K 31
Chepacoletariado #4 Chepacoletariado
Horripla!!!  media
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SAICUB #6 SAICUB
Buena basura humana están permitiendo entrar al pais.
1 K 17
#7 Godoferoz
Os dire un secreto...puede ser ambas cosas, puedes estar como una cabra y puede matar por Ala, de hecho abundan los chiflados con delirios misticos entre los asesinos de masas
0 K 6

menéame