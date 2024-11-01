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Los vecinos de Esplugues de Llobregat, sobre el asesinato de una mujer: "Es un atentado, nadie grita 'Alá' y mata a una persona"
Los vecinos aseguran que se trata de un 'atentado yihadista'.
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#1
obmultimedia
El 20 segundos haciendose eco de "En Boca de Bobos".
El chiste se cuenta solo.
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#3
woke
#1
Al ser inmigrante, automáticamente se convierte en una víctima.
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#2
woke
No es un atentado yihadista porque no es un terrorista, solo quería infundir terror.
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#5
DrEvil
Rápido! A taparlo!
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#4
Chepacoletariado
Horripla!!!
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#6
SAICUB
Buena basura humana están permitiendo entrar al pais.
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#7
Godoferoz
Os dire un secreto...puede ser ambas cosas, puedes estar como una cabra y puede matar por Ala, de hecho abundan los chiflados con delirios misticos entre los asesinos de masas
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