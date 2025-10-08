Los vecinos del edificio derrumbado en Madrid apuntan a una grúa instalada en verano: “No sabemos cuándo volveremos”

Una grúa instalada en el interior del número 4 de la calle Hileras de Madrid está en el punto de mira como la posible causante del derrumbe. Ya se han localizado los cuatro cadáveres, entre los que está una administrativa del proyecto que iba a rehabilitar el inmueble en un hotel de cuatro estrellas. Minutos antes de la una del mediodía, turistas, trabajadores de la zona y vecinos se sobresaltaron con un "estruendo tremendo" seguido de una nube de polvo de color blanco. A los pocos segundos, los operarios que trabajaban en la obra desde hacía
| etiquetas: grua , madrid
1) Es posible que se estuviese rehabilitando justamente por ese informe.
2) Es posible que aquí el gobierno de Madrid no tenga absolutamente nada que ver.
3) Es posible que haya sido una negligencia de la empresa constructora.
Mira que hay cosas con las que atacar al PP, pero me huele que esta no debería ser una de ellas. Hay tantos "posibles" que tendrán que investigarlo muy bien. Como en todo accidente similar.
www.rtve.es/noticias/20251008/derrumbe-edificio-madrid-origen-causas-i