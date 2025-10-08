Los vecinos del edificio derrumbado en Madrid apuntan a una grúa instalada en verano: “No sabemos cuándo volveremos”

Una grúa instalada en el interior del número 4 de la calle Hileras de Madrid está en el punto de mira como la posible causante del derrumbe. Ya se han localizado los cuatro cadáveres, entre los que está una administrativa del proyecto que iba a rehabilitar el inmueble en un hotel de cuatro estrellas. Minutos antes de la una del mediodía, turistas, trabajadores de la zona y vecinos se sobresaltaron con un "estruendo tremendo" seguido de una nube de polvo de color blanco. A los pocos segundos, los operarios que trabajaban en la obra desde hacía