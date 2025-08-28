edición general
Vecinos denuncian molestias por el polvo y el olor de un solar lleno de escombros de la DANA

La limpieza del barranco y la retirada de enseres se acumulan en un espacio municipal que merma el bienestar del vecindario

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
ES UN GENOCIDIO y las amenazas no me callan, las ideas son a prueba de balas.

10 meses después no hay bomberos ni medios

"Estamos totalmente abandonados" "El ciudadano tiene que saber que no existe ningún plan, ni ninguna estrategia para poder afrontar este otoño la próxima DANA" x.com/ferna1_diez/status/1960744318164951278
0 K 12
#2 cocococo
Pues que a la isla de La Palma no vengan, bueno, que no venga nadie porque aquí ya no cabe ni un tonto más:

youtu.be/wJywycKopXY
0 K 6

