Vecinos de Ámsterdam en pie de guerra: llevan al Ayuntamiento a juicio por el turismo masivo

Una demanda respaldada por 12 asociaciones vecinales denuncia la masificación turística en Ámsterdam. La acción legal busca preservar el carácter de la ciudad. Los vecinos de Ámsterdam han llevado al Ayuntamiento a los tribunales por permitir que las pernoctaciones turísticas superen de manera sistemática el límite de 20 millones anuales. La demanda, presentada este lunes por la iniciativa ciudadana “Ámsterdam tiene una elección”, denuncia que el consistorio incumple sus compromisos para contener la presión del turismo masivo
