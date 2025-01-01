edición general
Vecinos de Alquerías denuncian estar desprotegidos ante inundaciones e incendios

Vecinos de Alquerías manifiestan en una carta su hartazgo ante la situación de, según dicen, de desprotección que se encuentra esta pedanía murciana.

Khadgar #1 Khadgar *
Disfruten lo votado, lo abstenido o lo votado por el vecino.
talkesi #3 talkesi
Tranquilos, si pasase alguna desgracia, dios no lo quiera, no pueden estar en mejor manos, y a las pruebas me remito
starwars_attacks #2 starwars_attacks
Supongo que los que protestan no son del PP....

La biblia enseña algo muy valioso: separarse de babilonia. No se puede ser buen cristiano y vivir mezclado con gente que pasa deliberadamente de respetar la Ley de Dios. Además, lo enseña continuamente, muchas historias que acaban mal por lo mismo. Lamento que no haya pastores que destaquen estas enseñanzas.
satchafunkilus #4 satchafunkilus
#2 "Supongo que los que protestan no son del PP...."

Pues que quieres que te diga... Los hay tan gilipollas que salen a protestar y luego votan al PP.

Y los hay que nisiquiera relacionan una cosa con la otra.
